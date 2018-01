Canil da PM realiza ação e prende suspeito de tráfico no Colorado

O Canil do 32º Batalhão da Polícia Militar (BPM/M) realizou nesta segunda-feira (22) uma ação contra a venda de drogas no Jardim Colorado, em Suzano. A região é conhecida por recorrentes operações policiais contra o narcotráfico. Desta vez, os policiais conseguiram prender um suspeito, de 21 anos. Ao todo, foram apreendidos 132 pinos contendo cocaína, 34 porções de maconha e nove frascos de lança perfume.

O suspeito foi encontrado na Rua Germano Fiamini. Esta via é palco frequente de prisões. Segundo a polícia, o homem estava com uma sacola contendo drogas e R$ 317. Quanto à venda, o indivíduo confirmou ser o responsável.

Em razão da possibilidade de haver mais entorpecentes escondidos, o cão Judá farejou a região na qual o suspeito estava. Outra sacola plástica foi encontrada.

O caso será apresentado na delegacia central. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito deverá permanecer detido, tendo em vista ter sido flagrado com as drogas.