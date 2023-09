Canil de Suzano participa de operação na capital paulista

O Canil Setorial de Suzano participou, na tarde desta quarta-feira (20), de uma operação desencadeada por equipes de Força Tática do 28º Batalhão em uma comunidade situada nas proximidades da Avenida Maria Luiza Americana, região do parque do Carmo, Zona Leste da capital paulista.

Cinco equipes participaram da ação e, durante a incursão, uma delas foi direcionada pelo cão farejador Fuzil, que indicou um barraco inabitado e na sequência, conduziu até uma parede de um banheiro.

Confiantes na indicação do cão, os policiais decidiram quebrar a parede que escondia mais de 1800 porções de entorpecentes entre cocaína, crack, maconha e lança perfume, além de uma metralhadora calibre 9mm, 12 munições calibre 38 e R$ 2.337,00.

As apreensões foram registradas no 53º Distrito Policial.