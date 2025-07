Cantor gospel de Itaquá é baleado na Barra Funda

O cantor gospel João Igor, morador de Itaquaquecetuba, foi baleado na tarde desta quarta-feira (30) dentro de um ônibus, no terminal rodoviário da Barra Funda.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a polícia militar foi acionada após o policial, que havia embarcado no ônibus com destino a Bauru, perceber cheiro de maconha vindo da bagagem de dois passageiros.

Durante a abordagem, os suspeitos entraram em luta corporal com o agente e os três caíram da escada do veículo, momento em que houve o disparo da arma do policial e atingiu o cantor.

Ele foi socorrido e lavado ao Pronto-Socorro da Santa Casa. Nas redes sociais, a noiva do cantor atualizou o quadro de saúde dele. "Foram dois tiros, um na perna e outro no braço. Ele está estável, aguardando resultado de exames", informou.

Ainda segundo o SSP, o policial sofreu ferimentos na mão e recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento da Lapa (UPA). Foi encontrada na bolsa de outro passageiro substância com características semelhantes à maconha.

Foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado no 91º Distrito Policial (Ceasa) como resistência, lesão corporal decorrente de intervenção policial, lesão corporal e localização/apreensão de objeto.

Itaquá

O prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues, desejou força ao cantor. "Hoje fomos surpreendidos por uma grave notícia ocorrida no Terminal da Barra Funda. O cantor João Igor, de Itaquá, que ficou conhecido nas redes por seu talento e carisma, foi baleado em circunstâncias ainda não esclarecidas. Ele está hospitalizado, lutando pela vida. Toda nossa energia está voltada para sua recuperação, João Igor. Que Deus te dê força, saúde e paz", declarou nas redes sociais.

João Igor

O canto João Igor, que tem quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais, é conhecido por suas apresentações musicais. João Igor costuma compartilhar vídeos cantando e pregando em transmissões ao vivo.