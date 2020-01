Cão de idosa com alzheimer some e família se mobiliza para encontrá-lo De acordo com a neta da idosa, Milena Nogueira Lessa, o animal é algo que a avó se recorda e ao pôr comida chora não a encontra

Por Marcus Pontes - de Suzano 14 JAN 2020 - 11h08

Cadela Molly está sumida desde a última sexta-feira, 10 Foto: Divulgação O sumiço da cadela Molly, na sexta-feira passada, 10, tem mudado a vida de uma família do Jardim Santa Helena, em Suzano. Isso porque a vira-lata pertencia a uma idosa, que foi diagnosticada com Alzheimer, e chora ao pôr comida para o animal de estimação diariamente. Nas redes sociais, familiares, amigos e vizinhos têm se mobilizado para tentar achar o cão desaparecido. Milena Nogueira Lessa conta que a família mora próximo ao Suzano Shopping. Segundo ela, a suspeita é de que a cadela tenha sumido por volta das 18h15, da última sexta-feira, 10. "Minha mãe abriu o portão para minha irmã. Estava relampeando no dia. Ela (mãe) acha que a Molly tenha se assustado e em vez de correr para a cama dela, fugiu para a rua, porém minha mãe não percebeu", disse. A família procurou no dia, mas não localizou o animal. Vizinhos também procuraram por bairros no entorno, no entanto, não localizaram a cadela. "Se ela encontra uma folha, pega e leva de presente para a pessoa. É um cão muito dócil", disse Milena, que complementou dizendo: "Minha avó está muito triste e estamos procurando pela Molly, porque ela chora sempre que vai dar comida", relembra. Quem tiver informações que levem ao paradeiro do cãozinho pode ligar nos números: 4746-4107; (11) 9-7545-5243; (11) 9-9711-3580 e (14) 9-9674-7987.

