Cão farejador da GCM de Suzano localiza drogas em terreno próximo à escola e um suspeito é preso

O cão Hunter, do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, foi primordial para que drogas fossem encontradas nesta sexta-feira, 10, em um terreno localizado atrás da Escola Estadual Yolanda Bassi, no Jardim Alterópolis. No total, foram apreendidas 148 porções de entorpecentes, entre crack, cocaína, lança perfume e maconha, além de R$ 46. Uma pessoa foi presa.

Agentes do Canil seguiram à região, para realizar patrulhas específicas no local, que tem histórico de ser um ponto de venda de drogas, quando flagraram dois indivíduos no local.

Os suspeitos correndo, dando início a uma perseguição a pé. Um dos indivíduos não conseguiu escapar e foi detido. Na ocasião, ele carregava uma quantia em dinheiro, e não soube explicar como havia a conquistado.

Com o cão Hunter, os guardas foram até o local em que os indivíduos estavam e encontraram uma sacola com drogas.

De acordo com os guardas, o suspeito negou que as drogas lhe pertenciam. Porém, novamente, não soube explicar a origem do dinheiro.

O homem detido foi conduzido ao 2º Distrito Policial (DP), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.