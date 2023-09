Capela é invadida e tem objetos levados em Suzano

Uma paróquia foi invadida e teve objetos levados na madrugada de sábado (16) na Avenida Francisco Marengo, no Jardim Revista, em Suzano.

Segundo as informações do Boletim de Ocorrência, uma representante da igreja disse à Polícia Civil que recebeu um contato do tio afirmando que o local foi arrombado e que objetos foram furtados.

Ao chegar na capela, a representante constatou que o portão social e o portão de entrada foram arrombados. A pessoa que invadiu a capela levou dois metros de fio de cobre e um bebedouro do local.

De acordo com as vítimas, esta é a décima vez que o local é invadido e, apesar da recorrência, não há câmeras de monitoramento que possam auxiliar nas investigações.

O caso foi registrado como furto qualificado no 2° Distrito Policial de Suzano. Ninguém foi preso.