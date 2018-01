Carga de eletrodomésticos é roubada por homens armados em Itaquá

A polícia procura pela quadrilha que roubou uma carga de eletrodomésticos, em Itaquaquecetuba. O assalto aconteceu em plena luz do dia. A vítima foi mantida refém pelos bandidos. Os objetos levados pelo bando estavam avaliados em R$ 10 mil.

A Polícia Civil iniciou as investigações para tentar identificar os bandidos que participaram da ação, que ocorreu nesta segunda-feira (22). No depoimento, o motorista disse estar realizando entregas, na Rua Horizonte, no bairro Quinta da Boa Vista, quando três homens apareceram. Em seguida, o bando anunciou o assalto.

O boletim cita, ainda, que o motorista foi obrigado a entrar no compartimento do caminhão. Não há informações sobre o tempo em que foi retido pelos assaltantes. A quadrilha tirou toda a carga e fugiu. A vítima permaneceu presa no baú, até que uma mulher ouviu pedidos de socorro e abriu o caminhão.

O caso segue sob investigação. Até a publicação deste texto, a polícia não tinha pistas da quadrilha.