Carga roubada de televisores, cosméticos e eletrodomésticos é encontrada em terreno baldio

A Polícia Militar recuperou uma carga roubada nesta quinta-feira, 12, em Itaquaquecetuba. Os itens estavam em um terreno baldio na Rua Boracéia, no Residencial Fortuna. Ninguém foi preso.

Segundo a polícia, bandidos roubaram um caminhão carregado com itens diversos, como televisores, cosméticos e eletrodomésticos, na Rua Cristiano Cordeiro, no Jardim Odete.

Depois do assalto, denúncia indicou o possível local no qual a carga era escondida. Trata-se de um terreno baldio, que dá acesso a um imóvel. A PM está apurando quanto a carga valia. No entanto, entre os itens recuperados, estão oito televisores de 50 polegadas.

O caso está em andamento.