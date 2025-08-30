Carreta cai cerca de 12 metros entre as pistas do Rodoanel Mário Covas

Uma carreta que transportava granito despencou cerca de 12 metros entre as pistas do Rodoanel Mário Covas, em Itaquaquecetuba, na manhã desta quinta-feira (28). O motorista foi socorrido e teve ferimentos leves.

Segundo a SPMar, concessionária que administra a via, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 119 do trecho leste, por volta das 3h45. A carreta bateu contra a barreira de concreto e caiu no vão entre os viadutos.

O motorista ficou preso nas ferragens, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes.

Ainda segundo a SPMar, não houve congestionamento no local.