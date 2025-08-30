Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Carreta cai cerca de 12 metros entre as pistas do Rodoanel Mário Covas

Carreta bateu contra a barreira de concreto

28 agosto 2025 - 08h30Por Da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação/Artesp )

Uma carreta que transportava granito despencou cerca de 12 metros entre as pistas do Rodoanel Mário Covas, em Itaquaquecetuba, na manhã desta quinta-feira (28). O motorista foi socorrido e teve ferimentos leves.

Segundo a SPMar, concessionária que administra a via, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 119 do trecho leste, por volta das 3h45. A carreta bateu contra a barreira de concreto e caiu no vão entre os viadutos.

O motorista ficou preso nas ferragens, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes.

Ainda segundo a SPMar, não houve congestionamento no local.

