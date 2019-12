Carreta pega fogo e interdita Rodoanel em Suzano

Atualizado em 21/12 às 19h39.

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta no início da tarde deste sábado (21) causou enormes problemas para quem precisou transitar pelo quilômetro 103 do Rodoanel Mário Covas (SP-2 1), em Suzano.

Segundo a SPMar, concessionária que administra a via, o acidente aconteceu na pista externa (sentido Dutra), por volta das 13h45. Os dois veículos bateram de lado e, em seguida, a carreta, que estava carregada de tinta, tombou e começou a pegar fogo.

Bombeiros

Viaturas do Corpo de Bombeiros foram chamadas até o local e tiveram que controlar o fogo. Segundo a SPMar, o motorista do caminhão foi socorrido com ferimentos leves.

A pista sentido Dutra ficou totalmente fechada e, por volta das 16 horas - duas horas depois do acidente - ainda apresentava tráfego intenso entre os quilômetros 103 e 101. Um desvio foi feito no quilômetro 98 da pista.

Já para quem transitava pela via interna (sentido Mauá), um desvio foi feito no quilômetro 105 e o tráfego ocorreu pelo acostamento.