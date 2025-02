Carreta pega fogo no Rodoanel na altura de Suzano e interdita faixas

Uma carreta pegou fogo enquanto transitava pelo Rodoanel Mário Covas, na altura de Suzano, no km 111 da rodovia. O caso aconteceu por volta das 20h20 desta quarta-feira (5) e não registrou feridos. O veículo não estava carregado no momento do incêndio.

De acordo com as informações da SPMar, concessionária da rodovia, o motorista percebeu um forte cheiro de fumaça e, no momento em que desceu da carreta, reparou que um dos pneus estava pegando fogo.

A equipe de operações da concessionária foi acionada e realizou a interdição do acostamento e das faixas 2 e 3 para o trabalho de rescaldo do Corpo de Bombeiros.

Ainda no local, o motorista foi atendido pela equipe médica da SPMar e foi liberado. As faias seguiram interditadas até 22h18. O veículo, de acordo com a concessionária, segue no acostamento aguardando meios próprios para o deslocamento.