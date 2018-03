Carreta roubada é localizada em estacionamento de restaurante na Via Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontroou, no estacionamento de um restaurante, um caminhão roubado no Estado do Rio Grande do Sul (RS). A localização aconteceu durante uma fiscalização na noite de sexta-feira (2), por volta das 20 horas, no quilômetro 196 da Rodovia Presidente Dutra (SP-60), em Arujá.

O veículo estava parado em um restaurante quando os agentes realizaram o levantamento do semi-reboque com placa da cidade de Erechim (RS). O caminhão foi identificado como produto de roubo no Estado sulista e encaminhado à Polícia Judiciária, que deverá realizar a devolução ao verdadeiro proprietário.