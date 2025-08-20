Carreta tomba na Ayrton Senna e causa congestionamento

Uma carreta carregada com eucaliptos tombou na madrugada desta quarta-feira (20), no quilômetro 34 da Ayrton Senna, em Itaquaquecetuba. Segundo a Ecovias, concessionária que administra a via, o acidente foi entre uma carreta, um caminhão e um carro.

De acordo com a concessionária, a carreta perdeu o controle, bateu no caminhão que estava no acostamento com problemas mecânicos, bateu em um carro e tombou nas faixas 2, 3 e acostamento. Não houve vítimas.

As faixas e o acostamento foram bloqueados. O tráfego segue lento entre os quilômetros 26 e 34.