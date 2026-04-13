Carro bate contra caminhão do Corpo de Bombeiros e três pessoas ficaram feridas em Mogi

Um carro bateu em um caminhão do Corpo de Bombeiros e três pessoas ficaram feridas, na manhã deste domingo (12), na Avenida Francisco Ferreira Lopes, no bairro Braz Cubas, em Mogi das Cruzes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), uma mulher de 55 anos conduzia o veículo que colidiu com a viatura, que seguia em atendimento de emergência com sinais sonoros e luminosos acionados.

Para evitar o impacto, o condutor da viatura desviou, atingindo um poste e o muro de um estacionamento.

As vítimas foram socorridas ao Hospital Luzia de Pinho Melo. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no 2º Distrito Policial da cidade, que apura as circunstâncias do acidente.

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito de Mogi das Cruzes informou que duas das vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Um semáforo e um poste foram danificados.

O semáforo foi prontamente reparado pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, enquanto o poste é de responsabilidade da concessionária de energia, que deverá ser consultada sobre as intervenções realizadas.

O trânsito da via foi devidamente desviado e foi providenciada sinalização para circulação e segurança de todos. Os agentes de trânsito permaneceram no local para orientar motoristas e pedestres.