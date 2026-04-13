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Jornal Diário de Suzano - 11/04/2026
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Polícia

Carro bate contra caminhão do Corpo de Bombeiros e três pessoas ficaram feridas em Mogi

Segundo a SSP uma mulher de 55 anos conduzia o veículo que colidiu com a viatura, que seguia em atendimento de emergência com sinais sonoros e luminosos acionados

13 abril 2026 - 10h33Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Um carro bateu em um caminhão do Corpo de Bombeiros e três pessoas ficaram feridasUm carro bateu em um caminhão do Corpo de Bombeiros e três pessoas ficaram feridas - (Foto: Reprodução)

Um carro bateu em um caminhão do Corpo de Bombeiros e três pessoas ficaram feridas, na manhã deste domingo (12), na Avenida Francisco Ferreira Lopes, no bairro Braz Cubas, em Mogi das Cruzes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), uma mulher de 55 anos conduzia o veículo que colidiu com a viatura, que seguia em atendimento de emergência com sinais sonoros e luminosos acionados.

Para evitar o impacto, o condutor da viatura desviou, atingindo um poste e o muro de um estacionamento. 
As vítimas foram socorridas ao Hospital Luzia de Pinho Melo. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no 2º Distrito Policial da cidade, que apura as circunstâncias do acidente. 

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito de Mogi das Cruzes informou que duas das vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Um semáforo e um poste foram danificados.

O semáforo foi prontamente reparado pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, enquanto o poste é de responsabilidade da concessionária de energia, que deverá ser consultada sobre as intervenções realizadas.

O trânsito da via foi devidamente desviado e foi providenciada sinalização para circulação e segurança de todos. Os agentes de trânsito permaneceram no local para orientar motoristas e pedestres.

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