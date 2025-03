Carro bate em poste e congestiona Viaduto Ryu Mizuno

Um carro bateu em um poste no Viaduto Ryu Mizuno, no sentido Centro de Suzano. O acidente causou trânsito em uma das faixas da Avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66). O DS foi até o local. Segundo o próprio motorista, ele "apagou" quando dirigia o automóvel e, na sequência, o carro atingiu a estrutura, que caiu em cima no veículo. Apesar do susto, o homem não ficou ferido.

Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. O vídeo mostra trânsito fluindo normalmente, quando de repente o veículo bate frontalmente contra a estrutura. Na sequência, o poste cai sobre o carro. Guardas de trânsito foram até o local e orientaram os motoristas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não precisou ser acionado.

Procurada, a EDP informou que o caso envolve um poste que atende a empresas de telefonia, porém uma equipe da companhia fará uma inspeção técnica.