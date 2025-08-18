Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Carro bate em poste e parte ao meio na Rua Benjamin Constant no Centro

Ninguém ficou gravemente ferido

18 agosto 2025 - 20h25Por da Reportagem Local
Carro bate em poste e parte ao meio na Rua Benjamin Constant no Centro - (Foto: Divulgação)

Um acidente entre as ruas Benjamin Constant e 15 de Novembro, Centro de Suzano, na madrugada de sábado (4 horas) trouxe um grande susto para motorista, passageiro e pedestres.

Um carro, que seguia em alta velocidade, bateu em um poste de energia e ficou partido ao meio. Os ocupantes do veículo tiveram ferimentos leves.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e, no local, e prestou os primeiros atendimentos. 

Após a retirada do veículo pelo guincho, foi realizada a limpeza do local para a retirada de fluidos automotivos que caíram na via.

Quem acompanhou o acidente se assustou com o barulho do impacto do veículo no poste. Por sorte, ninguém ficou gravemente ferido. 