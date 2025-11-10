Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Carro cai de viaduto no Rodoanel e quatro pessoas morrem em São Paulo

Uma passageira sobreviveu

10 novembro 2025 - 14h47Por Da Agência Brasil
Uma passageira sobreviveuUma passageira sobreviveu - (Foto: Reprodução/Redes Sociais )

Quatro pessoas entre 21 e 25 anos morreram na noite desse domingo (9) quando o carro em que viajavam caiu de um viaduto no Rodoanel na altura de São Bernardo do Campo (região metropolitana de São Paulo), próximo ao quilômetro 76 da via. Uma pessoa sobreviveu.

Segundo informações da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista perdeu o controle do veículo ao tentar acessar a alça de saída do Rodoanel. Chovia no momento.

Ele passou pela mureta de proteção e despencou de uma altura de 10 metros na pista abaixo. O carro era dirigido por um homem e quatro pessoas também estavam com ele. O motorista e três mulheres morreram. Uma outra passageira, de 23 anos, sobreviveu. Teve apenas ferimentos leves e foi levada para um hospital nas proximidades.

Os jovens voltavam de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. O acidente causou um bloqueio na pista até por volta das 3h20 da madrugada desta segunda-feira (10). A polícia investiga o que provocou o acidente.

