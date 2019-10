Carro cai em represa e homem morre afogado

Um homem, de 43 anos, morreu após o carro em que estava cair na represa de Salesópolis, durante a manhã deste sábado (26). Viaturas do 17º Grupamento de Bombeiros de Mogi das Cruzes e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local.

De acordo com informações dos bombeiros, o homem tentava manobrar o carro, para sair do local. Um amigo da vítima estava do lado de fora do veículo para orientá-lo. Contudo, o homem perdeu o controle do carro e acabou caindo na represa.

Um pescador, que estava nas proximidades do local, acionou a base de policiamento sobre o caso, por volta das 7 horas. O amigo da vítima tentou socorrê-lo, mas o homem não resistiu e morreu no local.

Ainda segundo o corpo de bombeiros, o amigo da vítima estava abalado com o ocorrido.