Carro capota ao tentar fugir da polícia em Suzano; dupla é detida

Um carro capotou após tentar fugir da polícia em Suzano, por volta das 14 horas desta quarta-feira (15). A dupla que estava no veículo foi detida para averiguação.

O caso aconteceu na Rua Doutor Aniz Fadul, altura do número 158, na Vila Maluf, nas proximidades da Estação Suzano da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e de outros comércios do bairro.

Outros quatro carros foram atingidos no acidente. Ninguém ficou ferido.

De acordo com informações preliminares, policiais abordaram o veículo, que tinha duas pessoas a bordo.

Em meio à abordagem, uma pessoa tentou fugir à pé, enquanto a outra empreendeu fuga com o veículo. Após alguns minutos, o carro acertou outros automóveis e capotou.

Sem ferimentos, a dupla foi encaminhada diretamente ao 2º Distrito Policial (DP) de Suzano, onde o caso foi registrado.

O local do acidente foi preservado para realização de perícia. Ainda não se sabe a motivação da fuga e se foram apreendidos objetos ilegais ou drogas.