Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 15 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 15/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Carro capota ao tentar fugir da polícia em Suzano; dupla é detida

Outros quatro carros foram atingidos no acidente; ninguém ficou ferido

15 outubro 2025 - 16h30Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
Carro capota ao tentar fugir da polícia em Suzano; dupla é detidaCarro capota ao tentar fugir da polícia em Suzano; dupla é detida - (Foto: Gabriel Vicco/DS)

Um carro capotou após tentar fugir da polícia em Suzano, por volta das 14 horas desta quarta-feira (15). A dupla que estava no veículo foi detida para averiguação.

O caso aconteceu na Rua Doutor Aniz Fadul, altura do número 158, na Vila Maluf, nas proximidades da Estação Suzano da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e de outros comércios do bairro.

Outros quatro carros foram atingidos no acidente. Ninguém ficou ferido.

De acordo com informações preliminares, policiais abordaram o veículo, que tinha duas pessoas a bordo.

Em meio à abordagem, uma pessoa tentou fugir à pé, enquanto a outra empreendeu fuga com o veículo. Após alguns minutos, o carro acertou outros automóveis e capotou.

Sem ferimentos, a dupla foi encaminhada diretamente ao 2º Distrito Policial (DP) de Suzano, onde o caso foi registrado.

O local do acidente foi preservado para realização de perícia. Ainda não se sabe a motivação da fuga e se foram apreendidos objetos ilegais ou drogas.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Adolescente é apreendido suspeito de tentativa de homicídio em Mogi
Polícia

Adolescente é apreendido suspeito de tentativa de homicídio em Mogi

GCM de Mogi localiza e apreende carro clonado na Vila Paulista
Polícia

GCM de Mogi localiza e apreende carro clonado na Vila Paulista

Criança de 12 anos morre afogada em Arujá
Polícia

Criança de 12 anos morre afogada em Arujá

Polícia mobiliza operação em Poá para combater adulteração de bebidas
Polícia

Polícia mobiliza operação em Poá para combater adulteração de bebidas

Patrulha Maria da Penha completa 11 anos com 5,19 mil mulheres acompanhadas
Segurança da mulher em Suzano

Patrulha Maria da Penha completa 11 anos com 5,19 mil mulheres acompanhadas

Suspeito é preso com 'arma' de fogo após tentativa de furto em Itaquá
Polícia

Suspeito é preso com 'arma' de fogo após tentativa de furto em Itaquá