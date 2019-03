Carro desgovernado atropela quatro pessoas na calçada; um está em estado grave

Quatro pessoas foram atropeladas na calçada por um carro desgovernado durante a madrugada desta quarta-feira (6), em Itaquaquecetuba. Segundo a Polícia Civil, um dos feridos está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Marcelina.

Depois do acidente, o motorista, de 27 anos, desceu para prestar socorro, mas foi linchado por populares. Os feridos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Polícia Militar prendeu o motorista por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ele estava com 0,4 m/l de teor álcool no sangue.

À reportagem, a polícia disse que uma das vítimas prestou depoimento. Uma jovem, de 23 anos, falou que estava com um grupo de amigos, próximo à uma adega, quando um carro desgovernado os atropelou. Todos estavam na calçada.

Na delegacia, o motorista contou ter bebido na noite anterior. Negou que estivesse em alta velocidade, tampouco estava alcoolizado no momento do acidente.