Homem é preso e carro dublê apreendido em Suzano

Um homem foi preso e um veículo dublê apreendido, no Cidade Boa Vista, em Suzano. Durante a abordagem do veículo, foi constatado adulterações como o lacre da placa rompido, chassi em desacordo com o padrão original e numeração do motor divergente.

Segundo informações policiais, durante um patrulhamento de rotina, a equipe se deparou com um veículo na rua Hilda Smith do Amaral, no Cidade Boa Vista. Ao notar a presença da viatura, o condutor tentou fugir, mas foi abordado na rua Thadeo Juliano Kowalski.

Na busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. Entretanto, durante a verificação veicular, os policiais constataram indícios de adulteração, como o lacre da placa rompido; chassi em desacordo com o padrão original; e numeração do motor divergente.

Diante das irregularidades, a equipe fez contato com a proprietária registrada do veículo. Após a verificação, foi confirmado que o veículo original estava em posse da verdadeira proprietária, confirmado que o carro abordado era um dublê.

O suspeito foi conduzido ao Distrito Policial Central e permanece a disposição da Justiça.