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Jornal Diário de Suzano - 04/04/2026
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Polícia

Carro é arremessado em córrego após batida em Mogi

Um dos condutores foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo

06 abril 2026 - 12h36Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Acidente foi na avenida Doutor Álvaro de Campos Carneiro, em Mogi das Cruzes.Acidente foi na avenida Doutor Álvaro de Campos Carneiro, em Mogi das Cruzes. - (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um veículo foi arremessado em um córrego após bater em outro carro, na madrugada desta segunda-feira (6), na avenida Doutor Álvaro de Campos Carneiro, em Mogi das Cruzes. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança, uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) flagrou a ocorrência por volta das 4h30.

Um dos condutores foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo. Já o outro foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça.

O veículo envolvido permanece no córrego, aguardando perícia da Polícia Civil. Uma viatura da GCM está preservando o local e agentes municipais de trânsito monitoram a circulação de veículos. O trânsito na avenida flui normalmente.

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