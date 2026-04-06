Carro é arremessado em córrego após batida em Mogi

Um veículo foi arremessado em um córrego após bater em outro carro, na madrugada desta segunda-feira (6), na avenida Doutor Álvaro de Campos Carneiro, em Mogi das Cruzes. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança, uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) flagrou a ocorrência por volta das 4h30.

Um dos condutores foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo. Já o outro foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça.

O veículo envolvido permanece no córrego, aguardando perícia da Polícia Civil. Uma viatura da GCM está preservando o local e agentes municipais de trânsito monitoram a circulação de veículos. O trânsito na avenida flui normalmente.