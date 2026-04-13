Carro em chamas bate na parede de um salão de beleza em Itaquá

Um carro pegando fogo bateu em uma parede de um salão de beleza, na madrugada deste domingo (12), na Vila Virginia, em Itaquaquecetuba. Segundo a Prefeitura, a ocorrência foi inicialmente atendida pelo Corpo de Bombeiros, com apoio de uma Unidade de Suporte Básico do Samu, em razão da existência de duas vítimas no local.

No momento da chegada da equipe, foi constatada a presença da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que já atuavam na ocorrência. As chamas se alastraram para dentro do estabelecimento. Uma das vítimas foi encaminhada ao Hospital Geral de Itaquaquecetuba (HGI) pelo Corpo de Bombeiros.