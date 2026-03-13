Carro invade contramão e bate em viatura da PM, em Ferraz

Foi realizado o teste do etilômetro no condutor, que resultou negativo - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)
Uma viatura da PM se envolveu em um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (13), na Avenida Brasil, em Ferraz de Vasconcelos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ninguém foi ferido.
Os policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, constataram que um veículo invadiu a contramão e colidiu contra a viatura. O condutor do veículo passou pelo teste do etilômetro, que resultou negativo. A perícia foi acionada e o caso foi registrado como colisão na Delegacia de Ferraz de Vasconcelos.