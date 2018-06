Carro pega fogo em garagem de residência e deixa um morto

Um incêndio deixou ao menos uma pessoa morta e outra ferida em Poá. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (1) em uma casa localizada na Rua Jair de Godoy, na Vila Real. De acordo com a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, a causa do acidente foi um veículo estacionado na garagem da residência que começou a pegar fogo e acabou atingindo um dos moradores.

Seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para a ocorrência, em que um ferido foi resgatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o pronto-socorro do Hospital Regional Doutor Osíris Florindo Coelho, em Ferraz de Vasconcelos.

Há duas horas, três viaturas do Corpo de Bombeiros ainda atendiam o caso.