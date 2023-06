Carros pegam fogo em frente a prédio da Prefeitura

Na manhã desta quarta-feira (7), dois carros pegaram fogo em frente ao Centro Unificado de Serviços (Centrus), na avenida Paulo Portela, 210. O local foi isolado para realização de perícia.

De acordo com as informações da Guarda Civil Municipal (GCM), o suspeito já foi encaminhado à Delegacia. Ninguém se feriu com as chamas.

O homem teve seus produtos apreendidos em uma operação da Fiscalização de Posturas de Suzano. A pedido do Ministério Público, a equipe de fiscais foi até a Feira do Rolo, na divisa entre Suzano e Itaquaquecetuba, para realizar a operação. Após ter seus produtos apreendidos, o homem ameaçou atear fogo na Prefeitura.

O rapaz bateu em um carro da Prefeitura e incendiou o próprio carro no meio da rua. Outro carro, que estava estacionado, acabou atingido com as chamas.

Antes de atear fogo nos veículos, o rapaz foi até a sala de Edson Tavares, diretor de Fiscalização de Posturas, com uma faca. Sem conseguir contato com o diretor, desceu e incendiou os carros.