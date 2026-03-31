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Jornal Diário de Suzano - 31/03/2026
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Polícia

Casa abandonada tinha 3,7 quilos de drogas em Itaquá

Foram apreendidas 1531 gramas de maconha, 1601 de cocaína e 568 de crack

31 março 2026 - 10h54Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Foram apreendidas 1531 gramas de maconha, 1601 de cocaína e 568 de crackForam apreendidas 1531 gramas de maconha, 1601 de cocaína e 568 de crack - (Foto: Divulgação / CAEP)

Um homem foi preso, na noite desta segunda-feira (30), suspeito de tráfico de drogas no bairro Vila Celeste, em Itaquaquecetuba. Segundo a polícia, ele estava com uma chave que destrancava uma casa abandonada contendo 3,7 quilos de drogas em seu interior.

Na data, uma equipe da Companhia de Ações Especiais de Polícia (CAEP) recebeu uma denúncia anônima que informou as características do suspeito e o fato de que ele seria responsável pela gerência do ponto de tráfico no bairro.  O indivíduo foi abordado e confessor guardar as drogas em uma casa abandonada. 

Foi realizada varredura com cão de faro e encontraram 1531 gramas de maconha, 1601 de cocaína e 568 de crack. Os entorpecentes foram apreendidos e o suspeito conduzido à Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba, onde permaneceu preso em flagrante.

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