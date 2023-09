Casal de adolescentes é assaltado e agredido em Mogi; Polícia detém três que fugiam de ônibus

Um homem de 18 anos foi preso e dois adolescentes de 16 anos foram apreendidos na tarde de domingo (10) após agredir e roubar um casal de adolescentes e furtar uma loja de roupas em Mogi das Cruzes. A detenção do trio foi realizada na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, na região central da cidade, enquanto eles tentavam fugir de ônibus. Um quarto suspeito de integrar a quadrilha ainda não foi localizado.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o casal de adolescentes - um jovem de 15 anos e uma jovem de 16 anos - disse que estava namorando em um parque na região do Centro Cívico quando quatro indivíduos se aproximaram e começaram a mexer com a adolescente.

O jovem, então, tentou defender a namorada e acabou sendo roubado, agredido e atingido com uma pedra. Em seguida, ambos fugiram e pediram ajuda para a Polícia Militar.

Os militares foram até o local do roubo, mas os ladrões fugiram em um ônibus. Os policiais, então, iniciaram as buscas e conseguiram abordar o coletivo ainda na região central. Três dos quatro suspeitos estavam no veículo. Um deles, segundo o Boletim de Ocorrência, estava com uma sacola de uma loja de roupas da cidade. Eles foram levados para a delegacia e as vítimas foram comunicadas da detenção.

Na delegacia, os adolescentes reconheceram os indivíduos como autores do roubo e das agressões. Uma representante da loja de roupas também foi ao local e reconheceu os suspeitos, que teriam passado na loja horas antes e furtado sete camisetas - cada uma avaliada em R$ 70.

Além das camisetas, foram apreendidos dinheiro, uma pochete, uma corrente, chocolates, um boné, um dichavador e um par de luvas. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Mogi. O homem detido foi levado para a cadeia. Já os dois apreendidos foram apresentados à para a Vara da Infância e Juventude.