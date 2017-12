Casal tem residência invadida e é atacado por homem 'encapuzado' em Itaquá

Um casal, de 59 e 74 anos, foi atacado dentro de casa por um homem - ainda não identificado -, em Itaquaquecetuba. A identidade do suspeito ainda é incerta, já que o indivíduo estava 'encapuzado'. A Polícia Civil analisa se este crime tem alguma motivação pessoal.

O caso sobre o ataque foi registrado no final da noite deste domingo (10). Mas, a ocorrência aconteceu durante o sábado (9), na Rua Amazonas, no Jardim Algarve. No boletim, o casal disse que estava conversando num dos quartos, quando uma pessoa os surpreendeu.

Com uma faca em punho, o bandido afirmou: "agora vou matar vocês dois". Para se defender, o aposentado pegou o receptor e a televisão e atingiu o suspeito. Porém, a tentativa não foi tão satisfatória, uma vez que o suspeito conseguiu chutá-lo. E também esfaqueou a esposa do idoso. Ela foi atingida na perna esquerda.

Em seguida, o bandido fugiu. Ainda de acordo com o boletim, o idoso suspeita que o autor do crime seja uma pessoa conhecida. A Polícia Civil investigará se, de fato, o responsável pelos crimes é colega do casal. O documento policial cita ainda que este indivíduo se autoproclama um assassino.

Até o fechamento desta publicação, a polícia não tinha pistas que pudessem levar a identificação do foragido, bem como confirmar a motivação para tal crime. O caso segue sob investigação da Delegacia Central de Itaquá.