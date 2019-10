Casal de idosos é vítima de golpe da recompensa; uma das vítimas é deficiente visual

Um casal de idosos foi vítima de golpe da falsa recompensa, na Avenida Ítalo Adami, próximo à Estação Itaquaquecetuba, durante essa terça-feira, 29. Eles tiveram o valor da aposentadoria subtraída - cerca de R$ 660. A Polícia Militar conseguiu localizar o carro dos golpistas e recuperar o dinheiro. Os quatro golpistas fugiram.

O crime aconteceu na saída de uma agência na região central. De acordo com a tenente Vivian Alexandrina, o casal de idoso foi escolhido logo após sair do banco. Duas mulheres teriam pedido à idosa para pegar a carteira no chão. E falaram que iriam recompensá-la pela entrega.

Assim que a senhora se abaixou para pegar o objeto, as mulheres pegaram a bolsa e saíram correndo num Fiat Uno Vermelho. Desesperadas, as vítimas conseguiram alertar a população local, que acionou a Polícia Militar.

Policiais fizeram buscas no entorno e conseguiram localizar o carro usado na fuga abandonado na mesma via em que ocorreu o crime. Na vistoria, foi localizada a quantia furtada e o documento de uma das suspeitas.

"O casal, sendo que um deles é deficiente visual, é bem simples. Eles se emocionaram quando chegamos com o dinheiro, para entregar. É a aposentadoria de um deles. Usam para suprir a demanda da família", pontuou a tenente.

O caso foi registrado no distrito central da cidade. A Polícia Civil vai abrir uma investigação para identificar o bando. O objetivo é o de verificar se eles agem na cidade há determinado tempo, bem como se estão envolvidos em outros crimes semelhantes.

A PM continua realizando buscas na cidade, para capturar os bandidos.

O que é o golpe

No golpe da falsa recompensa, bandidos deixam um objeto cair no chão e esperam para que a vítima pegue-o e avise, para, depois, dizerem que irão pagar pelo feito.