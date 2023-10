Casal de policiais militares prende homem por furto

Um casal de policiais militares do 32º Batalhão de Polícia Militar (PM) Metropolitano, em trajes civis, deteve um homem, de 31 anos, que tentava furtar um veículo Fiat/Cronos. O carro estava em um estacionamento de um comercio na Avenida Armando de Sales Oliveira, na região central de Suzano.

O caso ocorreu na noite da última quarta - feira (25), por volta das 18 horas.

O casal procurava um local para estacionar quando notou a ação do suspeito, que tentava forçar uma das fechaduras do automóvel. O suspeito utilizava uma chave de fenda. O infrator, por sua vez, ao notar a presença dos agentes e que seria abordado fugiu do local. No entanto foi perseguido, alcançado e abordado. Antes de ser detido, ele arremessou a chave de fenda e um módulo, usado para acionar a ignição.

Viaturas da Policia Militar localizaram o proprietário do Fiat/Cronos que disse ter estacionado o automóvel minutos antes e, quando retornou ao local notou a presença dos policiais, o autor detido, além da avaria em uma das fechaduras. A ocorrência foi registrada no distrito policial onde o infrator permaneceu preso depois de ser autuado por furto tentado.