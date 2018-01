Casal é detido com 93 porções de drogas no Jardim São Paulo, em Ferraz

Um casal foi detido por tráfico de drogas no início da tarde deste sábado (13), após denúncia Via Copom. A atividade foi inibida pela Polícia Militar (PM) na Rua José Chacon Moriel, no Jardim São Paulo, por volta do meio dia. Os envolvidos possuíam 93 porções de drogas, entre crack, cocaína e maconha, além de R$ 125. O caso foi registrado no Distrito Policial (DP) de Ferraz de Vasconcelos.

De acordo com os agentes policiais que atenderam à ocorrência, o casal foi encontrado em atividade suspeita em uma quadra de futebol. A droga e o dinheiro estavam dentro de um maço de cigarros e em uma sacola plástica.

Ao todo, foram encontrados 39 eppendorfs de crack, 23 porções de cocaína e 31 de maconha, que foram apreendidos. Os envolvidos não possuíam passagem pela polícia anteriormente.