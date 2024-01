Casal é feito refém e tem celular e automóvel roubados

Um casal foi feito refém e teve o celular, automóveis e dinheiro roubados, na noite deste domingo (21), em Ribeirão Pires.

O carro foi encontrado pela polícia na região de Palmeiras. O condutor era um foragido da polícia que foi detido novamente, no entanto não era um dos suspeitos de praticar o roubo ao casal.

Com o foragido foram encontrados uma arma de plástico, usada para lançar dardos e parte dos pertences das vítimas.

Roubo

O caso aconteceu por volta das 21 horas deste domingo (21). Um casal foi feito de refém por dois homens e uma mulher em Ribeirão Pires. Os suspeitos estavam armados com um simulacro e uma arma de fogo. Os criminosos ameaçaram e agrediram a vítima com a arma.

Durante a ação criminosa, as vítimas foram obrigadas a permanecer no veículo, entregar os celulares e fornecer as senhas dos aplicativos de banco. Os criminosos movimentaram valores das contas e efetuaram saques e compras em estabelecimentos comerciais em Palmeiras.

O casal ficou refém até às 11h45 desta segunda-feira (22), quando foram abandonados na Estrada Duchem, em Suzano. O trio fugiu com o carro, os celulares e demais pertences que estavam no interior do carro.

As vítimas fizeram o Boletim de Ocorrência na base de Palmeiras. Policiais encontram o carro na estrada Odílio Cardoso, Bairro Jardim Itamaracá. Ao notar a aproximação da viatura, o condutor perdeu o controle da direção e colidiu em um barranco, e logo sem seguida foi abordado.