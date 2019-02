Casal é investigado por maus-tratos às filhas de 8 e 9 anos em Suzano

A Polícia Civil de Suzano investiga um caso de maus-tratos a duas meninas, de 8 e 9 anos. Os alvos da investigação são os pais das crianças; a mãe é acusada de agredir as filhas e, inclusive, enforcar uma das garotas. Os depoimentos serão analisados por investigadores do 2º Distrito Policial (DP), do Boa Vista, região onde ocorreu o crime.

Denúncia enviada ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) relatou que gritos foram ouvidos do imóvel da família. Policiais chegaram ao local e confirmaram os relatos.

Duas crianças saíram da casa e comentaram que os pais teriam usado drogas. E que a mãe agrediu uma delas, inclusive a segurando pelo pescoço. Também disseram que a avó, de 77 anos, teria sido agredida.

O casal foi chamado, mas ambos estavam nus. Portanto, foi solicitado que se vestissem. Em seguida, os suspeitos saíram do imóvel. Segundo a polícia, o homem estava alterado. A hipótese é que estivesse sob efeito de algum tipo de entorpecente. Foi necessário algemá-lo, tendo em vista que o indivíduo se negou a ir à delegacia.

Todos os envolvidos, inclusive as crianças, foram levados ao distrito policial. As garotas e a idosa relataram as agressões. Contudo, o casal negou. O boletim cita que a mulher alegou que a filha mais velha os denunciou, depois que teve o pedido para comprar um tênis negado. Já o homem, porém, falou que não sabia o que teria ocorrido. Disse apenas que a mãe nunca maltratou as filhas.

Diante das versões opostas ao fato, a polícia não pediu a prisão do casal. Agora, o caso continua sob análise, para obter mais dados específicos.