Casal é preso com mais de 1kg de drogas em Mogi

Um casal foi preso na noite desta terça-feira (24) com aproximadamente 1,379 kg de drogas, na Rua Gumercindo Coelho, Brás Cubas, em Mogi das Cruzes. Segundo a polícia, foram encontrados 406 invólucros de maconha, 244 invólucros de crack, 154 invólucros de cocaína e nove comprimidos de ecstasy dentro de uma sacola.

A abordagem foi realizada por policiais militares da Ronda de Patrulhamento com Motocicletas (RPM), em cumprimento à Operação “RENOE”, que visa intensificar o combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas. Durante a ação, a equipe visualizou três indivíduos agachados ao redor de uma sacola preta que, ao perceberem a presença policial, tentaram se evadir.

Dois deles, um homem e uma mulher, foram detidos, enquanto o terceiro suspeito conseguiu fugir. Na averiguação, foram localizados mais de 1kg de drogas além de R$ 390,10 em espécie.

O homem detido ofereceu resistência no interior da comunidade, apresentando comportamento agressivo e incitando a população contra a equipe, por isso foi necessário apoio de outras viaturas para condução do casal à Central de Polícia Judiciária. Ambos foram encaminhados ao Posto de Saúde do Jardim Universo para avaliação médica e, posteriormente, apresentados à autoridade judiciária, onde permaneceram presos à disposição da Justiça pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.