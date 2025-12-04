Casal é preso e mais de 40 kg de cocaína são apreendidos em Suzano e Itaquá

Um homem e uma mulher, ambos de 24 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas, na tarde desta terça-feira (2), em Itaquaquecetuba. Ao todo, foram apreendidos 39 quilos e mais 7.885 porções de cocaína em Suzano e Itaquá.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a Polícia Civil realizou investigações após monitorar um veículo suspeito de ser utilizado para tráfico de drogas. O carro foi visto entrando em diferentes imóveis, onde o motorista permanecia por alguns minutos e saía carregando sacolas.

Durante as buscas, os policiais apreenderam, na Chácara Cuiabá, em Itaquá, 735 porções de cocaína, anotações relacionadas ao tráfico e uma pistola calibre .40 sem numeração, carregada com cinco munições.

No segundo imóvel, no Jardim da Saúde, em Suzano, onde o casal foi encontrado, foram encontradas 7.150 porções de cocaína, além de 32 pacotes que somavam aproximadamente 39 kg de cocaína.

Também havia embalagens, três balanças de precisão, uma máquina utilizada para o beneficiamento e fracionamento dos entorpecentes e diversos itens ligados ao preparo das substâncias.

Foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e o caso foi registrado como tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito no 2° Distrito Policial de Suzano.