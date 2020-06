Casal é preso em Arujá com quase 200 kg de maconha

Um casal foi preso por transportar 195,97 quilos de maconha em um carro de luxo neste domingo, 21, na Rodovia Presidente Dutra (SP-60), em Arujá. A ação foi realizada pela Polícia Rodoviaria Federal.

Segundo os agentes federais, o casal estava num Hyundai Creta. O carro foi parado numa blitz de fiscalização no quilômetro 196 da Dutra.

Ao serem parados, o casal demonstrou um nervosismo acima do normal, o que motivou as buscas no carro. Agentes da PRF, então, localizaram 32 tijolos de maconha atrás do banco do motorista. Além disso, o porta-malas foi analisado e mais 295 tijolos foram encontrados.

Ainda de acordo com a PRF, o casal seguia no sentido Rio de Janeiro. Agora, eles vão responder pelo crime de tráfico de drogas. O caso foi registrado na Delegacia Central.