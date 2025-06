Casal é preso em flagrante por tráfico de drogas em Itaquá

Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas, na noite desta quarta-feira (25), na Vila Virgínia, em Itaquaquecetuba. Com eles foram apreendidas 59 porções de cocaína, 63 de maconha, R$ 950 em dinheiro e dois celulares.

Segundo informações policiais, uma equipe recebeu a informação que um casal iria abastecer o local com drogas, motivo pelo qual foi intensificado o patrulhamento na área.

Ao avistarem um veículo com um homem e uma mulher, os policiais fizeram a abordagem. Na busca pessoal, foi encontrado R$ 950 em dinheiro no bolso do homem. Já com a mulher, em uma bolsa, foi localizado 59 porções de cocaína e 63 de maconha. Questionados, o casal confessou a prática de tráfico de drogas.

As drogas, o dinheiro e os celulares dos suspeitos foram apreendidos. O casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas e permanece a disposição da Justiça. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba.