Casal é preso por maus-tratos contra 13 idosos e deficientes em Suzano

Um casal foi preso, nesta quinta-feira (5), por maus tratos contra 13 idosos e deficientes na Estrada dos Fernandes, em Suzano. Eles estavam em situação de extremo risco à vida e a saúde.

De acordo com as informações da polícia, foram feitas denúncias de uma casa em área de mata que estaria abrigando diversos idosos em situação de abandono.

Em diligências prévias, a polícia viu idosos circulando pela casa, que é situada em local afastado do centro urbano. Nesta quinta-feira, em apoio com a vigilância sanitária, a polícia entrou no local e encontrou os 13 idosos que estavam em situações precárias.

De acordo com a polícia, eram pessoas portadoras de deficiência mental e física juntos. Homens e mulheres também ficavam juntos. A higiene e alimentação do local eram precárias. Além disso, existiam medicamentos sem receita e data de validade.

Após todo o trabalho no local, o casal foi preso em flagrante por maus tratos e por cometer crimes do estatuto do idoso e da pessoa com deficiência. A polícia informou, ainda, que o casal já teve uma clínica, que também foi fechada pela vigilância sanitária.

Os idosos encontrados em situação precária foram levados a abrigos da Prefeitura de Suzano e os familiares estão sendo contatados.