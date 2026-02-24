Casal é preso suspeito de roubar restaurante onde trabalhava

Um casal, de 22 e 21 anos, foi preso em flagrante por furto qualificado ocorrido na noite desta segunda-feira (23), em um restaurante na Rua Duarte de Freitas, em Mogi das Cruzes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a dupla foi abordada após os responsáveis pelo local receberem uma denúncia sobre os funcionários realizarem as cobranças com maquininhas vinculadas a celulares próprios.

Ambos são suspeitos de aplicar um golpe de aproximadamente R$ 140 mil no estabelecimento onde trabalhavam. Segundo a investigação, o casal desviava pagamentos de clientes há pelo menos quatro meses.

Foram apreendidos dois aparelhos celulares e um valor em espécie, que foi restituído ao estabelecimento. A perícia foi acionada e o caso foi registrado na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes como furto qualificado e localização/apreensão e entrega de objeto. Os indiciados permaneceram à disposição da Justiça.