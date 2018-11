Casal sai para buscar filho e é baleado em atentado a tiros

Um atentado a tiros deixou um casal ferido, nessa terça-feira à noite (27), em Itaquaquecetuba. O crime aconteceu na Rua Auriflama, na Vila Arizona. Uma investigação foi aberta pela Polícia Civil para tentar identificar os atiradores.

As vítimas estão internadas no Hospital Santa Marcelina. O homem foi atingido na perna esquerda, enquanto que a companheira foi baleada no antebraço esquerdo. Ambos não correm risco de morte, inclusive deverão passar por exames para verificar se terão algum tipo de sequela futura.

O crime

O horário do atentado não foi especificado. No entanto, o casal disse que ia buscar o filho, quando um carro de luxo surgiu. Foi então que bandidos encapuzados efetuaram seis disparos. As vítimas chegaram a se abrigar, mas acabaram sendo atingidas.

Após o ataque, as vítimas foram levadas ao Centro de Saúde 24 horas, na região central da cidade. Eles passaram por atendimento preliminar e, depois, foram transferidos ao Santa Marcelina de Itaquá.

Depoimento

De acordo com a Polícia Civil, o primeiro depoimento da mulher apontava que os responsáveis pelo ataque seriam policiais. Segundo ela, um indivíduo teria efetuado os tiros. Disse também que, desde a prisão do filho por tráfico de drogas, a família vem sofrendo ameaças.

Sobretudo, a versão dada pela primeira vítima é oposta ao do marido. No depoimento, o homem falou que o veículo usado pelos bandidos encapuzados pode ser um GM Captiva, preto. Ele disse que não viu nenhum adesivo da corporação, sobretudo, afirmou que não iria contradizer a esposa, pois não teria visto.