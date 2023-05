Casal vive noite de terror nas mãos de bandidos armados e mascarados em condomínio em Mogi

Cinco criminosos armados invadiram uma casa dentro de um condomínio, fizeram um casal como refém e roubaram dinheiro, joias, relógios e celulares na noite deste domingo (21), na Avenida Expedicionário José Barca, no Jardim Rodeio, em Mogi das Cruzes.

Segundo o Boletim de Ocorrência, as vítimas são um homem de 58 anos e uma mulher de 52 anos. Aos policiais, o homem disse que estava em casa com a esposa quando escutou um barulho no quintal. Quando foi verificar o que era, viu cinco indivíduos - todos armados e vestidos com máscaras e luvas - já dentro da casa. Eles arrombaram a porta de alumínio da lavanderia para entrar e anunciaram o assalto.

Em seguida, os criminosos amarraram as duas vítimas, colocaram elas na sala e iniciaram a noite de terror. Eles reviraram a casa inteira e pegaram objetos de valor. Depois, foram até o casal e exigiram que eles fizessem transferências via Pix.

Durante o assalto, a ronda de segurança do condomínio passou pela residência com lanternas, o que inibiu os assaltantes, que resolveram ir embora pulando o muro dos fundos e entrando em um matagal. Eles chegaram a apoiar uma escada no muro para facilitar a fuga.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 22h30 - duas horas após o início do assalto - e apreendeu uma mochila deixada para trás pelos criminosos. Dentro da bolsa, havia 32 munições de revólver calibre 38, nove munições de calibre 9 milímetros e sete munições de arma calibre 22 - todas intactas -, além de um brinquedo de madeira. Ninguém ficou ferido, mas segundo o homem, os assaltantes levaram ao menos três relógios, alianças e três celulares. Eles ainda saquearam as contas das vítimas, causando um prejuízo estimado em R$ 30 mil.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Mogi como roubo triplamente qualificado (com emprego de arma de fogo, com mais de duas pessoas e restrição de vítimas), extorsão e apreensão de objetos e segue sendo investigado. Nenhum dos criminosos foi detido até o momento.