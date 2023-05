Caso Suzano Shopping: Seguranças foram forçados a entrar em loja durante roubo, diz Polícia

Os seguranças que estavam atuando no Suzano Shopping durante o assalto na manhã desta sexta-feira (5) foram rendidos e forçados a entrar na loja da Claro que foi roubada, segundo as informações da Polícia. Um dos três criminosos que participaram da ação ficou no estabelecimento com os agentes e demais vítimas, enquanto outro foi até o mezanino com dois vendedores para roubar.

Os ladrões tocaram o terror nos clientes que estavam no Suzano Shopping por volta das 10h20. Eles invadiram o centro de compras, foram até a loja da Claro e roubaram celulares.

Os ladrões entraram no prédio como se fossem clientes. Eles observaram produtos e, segundo as informações da Polícia, anunciaram o assalto e um deles mostrou um revólver que estava na cintura aos funcionários e disse que “iria matar”.

O botão de pânico da loja foi acionado. Seguranças do shopping foram até o local, mas acabaram ficando na mira dos bandidos.

O terceiro homem do grupo ficou do lado de fora. Em alguns minutos, o indivíduo que foi ao mezanino retornou, e os ladrões saíram do centro de compras.

Quando estavam fugindo do local, os criminosos acabaram batendo o carro em que estavam. Eles desceram e roubaram outro carro que estava no local. O veículo foi encontrado abandonado na Rua José de Almeida, no Jardim Márcia.

Toda a ação dos criminosos não deixou feridos e o prejuízo foi apenas material. Ainda não se sabe quantos celulares foram levados.

Posicionamento do Shopping

Em nota emitida ao DS, o Suzano Shopping informou que, a respeito da ocorrência de roubo em uma de suas lojas, as autoridades policiais foram imediatamente acionadas e estão apurando o caso. Disse também que o centro de compras segue à disposição das forças de segurança e colabora com as investigações.

Apesar do susto, as atividades do empreendimento seguiram normalmente.