Casos de estupros na região crescem 7,42% em 2023, aponta SSP

O Alto Tietê registrou crescimento de 7,42% no número de estupros entre 2022 e 2023. O total de ocorrências registradas passou de 525 para 564, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Os dados somam as ocorrências referentes a estupro de vulneráveis e estupros de maiores. Nos dois índices, a região também teve aumento. Entre os casos envolvendo vulneráveis, o aumento foi de 3,98%, passando de 427 para 444.

Entre as ocorrências envolvendo maiores, o crescimento foi de 22,4%, passando de 98 para 120 casos.

Aumento

Das dez cidades da região, cinco tiveram aumento dos casos de estupros. O maior percentual de crescimento foi registrado em Guararema, que aumentou em 66,6% o número de ocorrências, passando de 12 para 20 casos.

Mogi das Cruzes aparece em seguida, com 43,5% de crescimento no número de casos de estupro, passando de 117 para 168.

Santa Isabel é a terceira cidade, com crescimento de 11,11%, passando de 18 para 20 ocorrências.

Ferraz e Itaquá fecham o ranking, com 4,16% e 3,78% de crescimento, respectivamente. Em Ferraz, o total passou de 48 para 50 casos, enquanto em Itaquá passou de 132 para 137.

Redução

Outras cinco cidades da região tiveram queda no número de estupros. A maior queda percentual registrada foi em Guararema, com redução de 25,7%. O total de ocorrências passou de 35 para 26. Na sequência aparece Arujá, com queda de 21%, passando de 38 para 30 casos registrados. Salesópolis é a seguinte, com redução de 16,6%, passando de seis para cinco casos. Fecham a lista, Biritiba e Suzano, com redução de 10% e 9%, respectivamente. Em Biritiba o total passou de 20 para 18 casos. Em Suzano caiu de 99 para 90.