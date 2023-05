Cavalo cai em bueiro e é resgatado pelo Corpo de Bombeiros em Suzano

Um cavalo precisou ser resgatado após cair em um bueiro na tarde desta quinta-feira (25) na Rua Prudente de Moraes, nas imediações do Assaí Atacadista, na região da Vila Amorim, em Suzano.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Suzano, o cavalo não sofreu nenhuma fratura nem teve grandes ferimentos, ficou apenas com pequenas escoriações. A corporação foi acionada por uma pessoa que viu o animal dentro do bueiro, pela grade de proteção.

O cavalo precisou ser retirado com o auxílio de uma máquina. Após ser socorrido, ele foi entregue para o proprietário ainda no local do acidente e o bueiro onde ele caiu foi liberado sem causar grandes danos.