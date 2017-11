CDP de Mogi registra prisão de quatro mulheres e apreensão de celulares

O Centro de Detenção Provisória (CDP) de Mogi das Cruzes registrou a apreensão de nove aparelhos celulares no final de semana. Ao todo, quatro mulheres foram presas em flagrante. Os casos foram encaminhados e registrados no 1º Distrito Policial (DP) da cidade.

A primeira ocorrência aconteceu no sábado (4). Uma mulher, de 39 anos, acionou o alarme sonoro do portal eletrônico enquanto passava pelo procedimento padrão de revista. Após ser questionada por uma agente penitenciária se portava algo ilegal, a visitante admitiu estar com um invólucro no interior do corpo. Em uma sala reservada, ela retirou da região íntima um pacote e entregou para a agente. No embrulho, havia 3 miniaparelhos celulares.

As demais apreensões aconteceram no domingo (5). Três mulheres também foram flagradas tentando entrar na unidade prisional com celulares na região íntima. Todas foram surpreendidas enquanto passavam pelo portal eletrônico.



Durante a manhã, uma jovem de 18 anos tentou entrar no CDP com 2 minicelulares. No período da tarde, duas visitantes, uma mulher de 24 anos e outra de 28, foram encaminhadas para o Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo para exame específico. Elas negavam estar com qualquer material no interior do corpo, embora acionassem o portal eletrônico. No entanto, antes da realização do exame de raio-X, as mulheres admitiram que estavam com invólucros dentro de si. Cada uma das mulheres portava 2 minicelulares.



As quatro mulheres foram encaminhadas à delegacia e tiveram os nomes suspensos do rol de visitas da SAP. A direção do CDP de Mogi registrou Boletim de Ocorrência (B.O.) e instaurou Procedimento Disciplinar Apuratório.