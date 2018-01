CDP de Suzano flagra duas visitantes com drogas no último fim de semana do ano

O Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano registrou no último fim de semana de 2017 duas ocorrências. Duas mulheres foram presas tentando burlar normas de segurança da unidade prisional. As ações resultaram nas apreensões de cocaína e maconha.

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), o primeiro caso foi registrado no sábado (30). Uma jovem, de 23 anos, foi surpreendida enquanto passava pelo scanner corporal. O equipamento registrou a presença de corpo estranho na genitália da mulher. Ao ser questionada, ela confessou estar com um invólucro no interior do corpo. No pacote, havia 186,9 gramas de cocaína.

No véspera de Ano Novo (31), uma jovem de 19 anos, foi flagrada com droga no cós da calça no momento da revista manual. Ela havia costurado invólucros de 1,60 gramas de maconha e de 9,35 gramas de cocaína na parte superior da calça.



As mulheres foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia e tiveram os nomes suspensos do rol de visitas da SAP. A dire ção do CDP de Suzano registrou Boletim de Ocorrência e comunicou as ocorrências para a Vara de Execuções Criminais, além de instaurar Procedimento Disciplinar Apuratório.