CDPs do Alto Tietê registram apreensões em lasanha, tênis, sutiã e calçã

Ao todo, cinco mulheres foram presas neste fim de semana, após serem flagradas tentando entrar com drogas ou algum produto ilícito nas unidades do Centro de Detenção Provisória (CDP). Em Suzano, por exemplo, uma idosa, de 60 anos, foi presa ao ser flagrada com 71,3 gramas de cocaína escondida dentro de uma lasanha, que levaria ao filho.

As ações ocorreram no sábado e domingo, dia 3 e 4. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), a unidade suzanense também registrou outra prisão. Desta vez, a tia de um sentenciado foi barrada tentando entrar na unidade com um fone de ouvido sem fio, que trazia dentro de um par de tênis. O eletrônico foi encontrado enquanto os servidores revistavam os itens trazidos pela visitante, de 58 anos.

Durante a manhã de domingo, no CDP de Mogi das Cruzes, três suspeitas foram flagradas na revista por escaneamento corporal com drogas e material proibido em suas vestes. Os delitos foram registrados por volta das 9 horas.

Uma mulher de 32 anos foi pega com 9,3 gramas de maconha e 15 comprimidos azuis (supostamente 4,5 gramas de estimulante sexual), que trazia na barra da calça. Também foram barradas duas jovens. A primeira, de 23 anos e outra de 22 anos, com 11,8 gramas de maconha no cós da calça e com 53 gramas de massa epóxi no sutiã. Ambas flagradas pelo bodyscanner.

As cinco mulheres foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia, onde foi elaborado o Boletim de Ocorrência, e tiveram seus nomes suspensos do rol de visitas da SAP. As direções dos CDPs enviaram comunicados para a Vara de Execuções Criminais, além de instaurarem Procedimento Disciplinar Apuratório.