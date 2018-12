Celular explode e pega fogo na mão de operadora suzanense

A operadora de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) suzanense, Oliene Assis Almeida, teve queimadura de 2º grau na mão direita, após o seu celular - Galaxy J2 Prime (Samsung) - ter explodido e pegado fogo na madrugada desta sexta-feira (14). Segundo parentes, a vítima recebeu atendimento em um hospital e passa bem.

De acordo com os familiares da operadora, tudo ocorreu por volta das 3 horas. A vítima carregou o aparelho normalmente, como sempre fez, com carregador original. No entanto, quando tirou o celular do carregador, o aparelho explodiu e pegou fogo.

O celular chegou a ter contato com a cama da vítima, que também ficou em chamas.