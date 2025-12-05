Envie seu vídeo(11) 4745-6900
05/12/2025
Polícia

Centro de Arte de Mogi é alvejado por tiros; não houve feridos

Caso foi registrado como tentativa de homicídio, segundo a Prefeitura de Mogi 

05 dezembro 2025 - 10h17Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
O Centro de Arte, Esporte e Desenvolvimento (Caed) de Cezar de Souza, em Mogi das Cruzes, foi alvo de tiros na madrugada desta quinta-feira (4). Não houve feridos e as atividades seguiram normalmente.

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança de Mogi das Cruzes, o caso foi registrado como tentativa de homicídio, já que um Guarda Civil Municipal estava trabalhando dentro do estabelecimento no momento do ocorrido.

A pasta ainda esclarece que a GCM está intensificando os trabalhos de segurança na região, com o Smart Mogi (programa de monitoramento por câmeras com reconhecimento facial), ampliação do número de guardas nas ruas e operações especiais integradas com as Polícias Civil e Militar.

O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Mogi. A administração municipal ressalta que aguarda os resultados da investigação da Polícia Civil.